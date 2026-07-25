Стало известно, где платят больше 150 тысяч рублей в месяц в Тюменской области

По данным Тюменьстата, в Тюменской области среднемесячная зарплата по итогам января-апреля 2026 года составляет 96 460 рублей, что на 9,3% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Есть сферы, где платят значительно выше:

243 041 руб. - добыча нефти и природного газа,

234 221 руб. - производство химических веществ,

228 011 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых,

188 046 руб. - деятельность воздушного и космического транспорта,

157 904 руб. - производство машин и оборудования,

152 609 руб. - научные исследования и разработки.

Чуть меньше зарплата в производстве кокса и нефтепродуктов (139 054 руб.), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (124 404 руб.), финансовой и страховой деятельности (137 051 руб.) и др.

При этом за год больше всего выросли зарплаты в производстве текстильных изделий (на 74,6%), напитков (на 23,3%), лекарственных средств и материалов (на 19,8%), - сообщает Вслух.ру.