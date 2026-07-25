Косметолог объяснила тюменцам, почему не стоит умываться водой из-под крана

Из-за ухудшения качества воды тюменцам рекомендуют перейти на "безводное" очищение, советует косметолог Татьяна Квашнина. По словам эксперта, кипячение не решает проблему. Высокая температура убивает бактерии, но делает воду еще более жесткой за счет выпадения солей, а также не избавляет от химических примесей и запаха. Для чувствительной кожи жесткая вода – прямой путь к нарушению защитного барьера.

Татьяна Квашнина рекомендует не рисковать и не умываться водой из-под крана как минимум ближайшие пару недель.

"Безводное" очищение

Сначала используйте гидрофильное масло, очищающий бальзам или мягкое молочко. Они растворяют кожный жир, остатки косметики и солнцезащитный крем. Затем вместо смывания водой возьмите ватный диск, обильно смочите его увлажняющим тоником без спирта и протрите кожу. Это удалит остатки средства и восстановит pH-баланс.

– Кожа остается чистой, свежей и не испытывает стресса от контакта с жесткой водой, – комментирует Татьяна Квашнина.

Также косметолог советует пересмотреть состав косметички. Сейчас липидный барьер кожи работает в усиленном режиме, поэтому его нужно поддерживать. Добавьте в рутину средства с церамидами, пантенолом, центеллой азиатской, ниацинамидом и гиалуроновой кислотой. Лучше выбирать легкие текстуры – сыворотки и эмульсии.

Уберите кислоты (AHA/BHA) и ретинол – они повышают чувствительность к ультрафиолету и усугубляют раздражение. Также откажитесь от скрабов, абразивных пилингов и глиняных масок, которые придется смывать некачественной водой.

По прогнозам синоптиков, до конца июля в регионе установится жаркая погода без дождей. Вероятно, после этого качество воды в реке и кранах постепенно нормализуется, - сообщает Тюменская область сегодня.