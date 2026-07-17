Дети с помощью СберKids могут сами пополнять баланс телефона

В приложении СберKids для детей от 6 до 14 лет появилась функция оплаты мобильной связи: ребёнок может пополнить баланс любого российского оператора прямо с главного экрана приложения, без переходов в другие разделы. Функция доступна с версии 5.12 приложения на iOS и Android.

Раньше пополнить баланс ребёнок мог только через родителей — например, попросив их совершить платёж, — либо через сайт мобильного оператора, что требовало отдельной авторизации и не было привязано к детской карте. Теперь пополнение встроено прямо в интерфейс СберKids: нужно открыть приложение, выбрать пополнение на главном экране, ввести номер телефона и сумму.

Приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать, подскажет пушистый ассистент СберКот. Ещё в СберKids много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности — так ребёнок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

С Детской СберКартой приложение позволяет применять знания на практике: удобно переводить деньги на Сбер или в другие банки, оплачивать покупки по QR-коду и получать за это бонусы Спасибо. Родители могут контролировать расходы ребёнка с помощью лимитов, а оформить детскую карту можно бесплатно — в СберБанк Онлайн или любом офисе банка.

Кирилл Бессонов, управляющий директор, начальник управления СберKids Сбербанка: