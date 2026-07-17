Две пассажирки пострадали при столкновении маршрутки с легковым авто в Тюмени

13:24 17 июля 2026
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Автомобиль "Киа" въехал в автобус 84-го маршрута на 2-м километре автодороги Обход Тюмени, от удара маршрутка опрокинулась. Помимо водителя, в автобусе находились две пассажирки - ранения получили 19-летняя девушка и женщина 66 лет. Водитель не пострадал.

Предварительно, виновницей ДТП является 36-летняя водитель "Киа", не выдержала безопасную дистанцию.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: ДТП
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