Две пассажирки пострадали при столкновении маршрутки с легковым авто в Тюмени

Автомобиль "Киа" въехал в автобус 84-го маршрута на 2-м километре автодороги Обход Тюмени, от удара маршрутка опрокинулась. Помимо водителя, в автобусе находились две пассажирки - ранения получили 19-летняя девушка и женщина 66 лет. Водитель не пострадал.
Предварительно, виновницей ДТП является 36-летняя водитель "Киа", не выдержала безопасную дистанцию.
Обстоятельства ДТП выясняются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru