Цветной бульвар украсили цветами

13:00 14 июля 2026
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Фестиваль "Тюмень цветущая" на Цветном бульваре начался 13 июля как уникальный подарок ко Дню города, сообщил мэр Максим Афанасьев.

"Самые смелые идеи тюменских ландшафтных дизайнеров ожили в ярких композициях, посвящённых теме "Сибирский палисадник". Каждая композиция сильная и заслуживает внимания, поэтому все участники претендуют на призы зрительских симпатий. Надеюсь, ваши эмоции и поддержка помогут сделать фестиваль традиционным событием, в котором смогут участвовать как профессионалы, так и любители", - отметил Афанасьев.

Горожанам предлагается не только любоваться обновленным видом бульвара, но и проголосовать за понравившуюся композицию. QR-коды для этого можно найти на информационных табличках рядом с инсталляциями.

Теги: День города Тюмени , благоустройство , дизайн , конкурс , цветы
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