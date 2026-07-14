Цветной бульвар украсили цветами

Фестиваль "Тюмень цветущая" на Цветном бульваре начался 13 июля как уникальный подарок ко Дню города, сообщил мэр Максим Афанасьев.

"Самые смелые идеи тюменских ландшафтных дизайнеров ожили в ярких композициях, посвящённых теме "Сибирский палисадник". Каждая композиция сильная и заслуживает внимания, поэтому все участники претендуют на призы зрительских симпатий. Надеюсь, ваши эмоции и поддержка помогут сделать фестиваль традиционным событием, в котором смогут участвовать как профессионалы, так и любители", - отметил Афанасьев.

Горожанам предлагается не только любоваться обновленным видом бульвара, но и проголосовать за понравившуюся композицию. QR-коды для этого можно найти на информационных табличках рядом с инсталляциями.