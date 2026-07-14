Новый комплекс по выпуску полипропилена на "ЗапСибНефтехиме" готов на 89%

На "ЗапСибНефтехиме" продолжается реализация проекта ДГП-2 - нового комплекса по выпуску полипропилена. По итогам второго квартала 2026 года готовность объекта достигла 89%. На площадке завершаются основные строительно-монтажные работы, проект перешел в активную фазу пусконаладки. Запуск производства намечен на 2027 год, сообщили в пресс-службе "Сибура".

ДГП-2 - один из ключевых проектов развития нефтегазохимии в России. После выхода на проектную мощность комплекс будет выпускать 570 тыс. тонн полипропилена в год. Это позволит расширить выпуск современных марок продукции, включая те, что ранее не производились в стране, а также создать дополнительные возможности для развития переработки внутри России.

На объекте практически завершена установка основного оборудования и подготовлена базовая инфраструктура для следующего этапа. Пусконаладочные работы уже охватывают более 20% технологических установок, одновременно идет поэтапная передача оборудования эксплуатационному персоналу. Сотрудники операционного блока ДГП-2, которым предстоит работать на новом производстве, уже участвуют в приемке строительно-монтажных работ, а также в организации и контроле пусконаладочных операций. Раннее вовлечение помогает персоналу быстрее освоить специфику оборудования, получить новые компетенции и в дальнейшем увереннее выйти на стабильный режим работы.

Важным этапом реализации проекта стали испытания технологических режимов ДГП-2 в Центре пилотирования технологий СИБУРа. Здесь впервые в России были смоделированы сценарии запуска и работы будущей установки - от первичного пуска до перехода между марками - без задействования промышленного оборудования. Это поможет сократить сроки выхода на проектную мощность, обеспечить стабильное качество продукции и заранее подготовить персонал. Центр пилотирования технологий - уникальный научно-технологический комплекс, объединяющий 12 технологий получения базовых полимеров – то есть почти все существующие в мире. Его инфраструктура дает возможность заранее отрабатывать пусковые сценарии и технологические режимы - то, что ранее было возможно только непосредственно при запуске промышленного производства.

Для комплекса создается дополнительная инфраструктура. В ее состав входит азотно-кислородное производство, необходимое для стабильной работы будущего производства. На объекте использованы решения ведущих российских производителей и современные инженерные технологии, которые позволяют обеспечить высокую чистоту азота и сделать установку на 80% более энергоэффективной. Кроме того, для проекта расширены мощности Центральной газофракционирующей установки "ЗапСибНефтехима". Новая ректификационная колонна отечественного производства позволит увеличить глубину переработки ШФЛУ и даст ДГП-2 дополнительный объем сырья. Особое внимание уделяется логистике – ключевые операции здесь будут полностью автоматизированы - от фасовки и складирования до отгрузки готовой продукции. Это позволит ускорить обработку продукции, повысить эффективность работы и надежность поставок потребителям.

В проекте предусмотрены решения, направленные на повышение экологической эффективности. Так, новые мощности оборотного водоснабжения интегрируются в действующую на "ЗапСибНефтехиме" систему, которая позволяет многократно использовать воду в производственном цикле. Такой подход способствует снижению потребления природных ресурсов и соответствует современным стандартам экологической безопасности. Уже сейчас благодаря этой системе предприятие экономит более 8 млн кубометров воды в год.

Проект имеет значимый эффект для экономики страны. Полипропилен востребован в медицине, автомобилестроении, упаковке, строительстве и производстве товаров народного потребления. Запуск ДГП-2 позволит укрепить позиции России в мировом производстве полимеров, повысить обеспеченность внутреннего рынка современным сырьем и создать дополнительные возможности для роста переработки и несырьевого экспорта.

Новый объект даст импульс и региональному рынку труда. После запуска на предприятии будет создано около 300 высокотехнологичных рабочих мест. После ввода ДГП-2 "ЗапСибНефтехим" укрепит статус крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире производителей базовых полимеров общей мощностью более 3 млн тонн в год.