Заемщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

По итогам первого полугодия россияне оформили в пять раз больше заемных средств на готовые частные дома, чем на строительство недвижимости "с нуля". Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10% год к году. Почти каждый второй заёмщик приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.

Спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие, сообщили в ВТБ. Пик пришёлся на март, когда перезапустили рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.



Лидерами по активности остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок на загородном рынке.



Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го — около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин: