Заемщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

По итогам первого полугодия россияне оформили в пять раз больше заемных средств на готовые частные дома, чем на строительство недвижимости "с нуля". Доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83%, увеличившись на 10% год к году. Почти каждый второй заёмщик приобрёл дом на вторичном рынке — год назад таких было всего 15%.
Спрос на ипотеку на загородном рынке уверенно рос всё первое полугодие, сообщили в ВТБ. Пик пришёлся на март, когда перезапустили рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем.
Лидерами по активности остаются Москва и Санкт-Петербург с областями, а также Татарстан: на эти регионы в январе–июне приходилось 25% всех сделок на загородном рынке.
Структура спроса активно меняется. По итогам первого полугодия на готовые объекты пришлось 83% сделок на рынке загородной недвижимости. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года их доля составляла 69%, в первом полугодии 2025-го — около 73%. Основной прирост дал вторичный рынок, где доля сделок выросла с 15% до 46% год к году. Средний кредит на готовый дом по итогам января–июня составил 4,7 млн рублей.
Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин:
Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного — во многом благодаря снижению ставок, которое вернуло долго выжидавших клиентов. Теперь они активны даже вне традиционного сезона, и их спрос всё больше смещается в сторону программ без господдержки. В июне число заявок на рыночную ипотеку ВТБ в сегменте частных домов выросло вдвое по сравнению с январём. При этом заемщики всё чаще выбирают готовые дома — с понятной стоимостью и возможностью моментально заселиться.
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