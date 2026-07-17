Фестиваль этномоды с ярмаркой мастеров проведут в честь 440-летия Тюмени

Фестиваль этномоды "Врата Сибири" начнется в полдень 18 июля на Цветном бульваре, он приурочен к Году единства народов России и 440-летию Тюмени.

Центральное событие фестиваля — дефиле, в котором будут показаны костюмы разных национальностей России - 58 моделей в классических народных костюмах, восстановленных по музейным образцам и отражающих подлинное разнообразие культур страны.

Рядом с традицией — смелый эксперимент: современные коллекции, созданные двадцатью двумя дизайнерами и талантливыми любителями. Здесь национальные орнаменты и силуэты переосмыслены через актуальные материалы, фасоны и цветовые решения. Это возможность увидеть, как древние коды звучат в языке сегодняшней моды.

Пока на подиуме сменяются образы, гости смогут сами прикоснуться к традициям. Организаторы подготовили мастер-классы по разным направлениям. Участники освоят технику создания национальных украшений и игрушек, познакомятся с секретами ковроткачества и нанесения рисунка на ткань. Отдельного внимания заслуживает мастер-класс по созданию куклы-оберега "Тюменочка". На фестивале каждый сможет изготовить такую куклу своими руками. Игрушку можно забрать с собой или передать организаторам — они вручат кукол тем, кто по состоянию здоровья не сможет посетить юбилейные торжества. Получается, что даже те, кто останется дома, получат частичку праздника.

Не фестивале развернется ярмарка: мастера декоративно-прикладного творчества представят свои работы.

Участники акции "Гуляем в народном" станут главными героями большого хоровода на фестивале. Именно они создадут то самое полотно единства, где сольются голоса, ритмы и узоры разных народов, сообщили в Центре русской культуры города Тюмени.