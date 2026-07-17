Тюменцев, чьи дети учатся в новых школах, просят пройти опрос

В Тюменской области строятся новые школы, для того, чтобы сделать их еще более комфортными и удобными, родителей, чьи дети хотят в недавно сданные школы, ответить на ряд вопросов, сообщает Главное управление строительства ТО.

"Предлагаем вам принять участие в опросе и поделиться мнением, насколько вы удовлетворены её планировкой и обустройством. Ваше мнение будет учтено при строительстве новых социальных объектов, чтобы они отвечали ожиданиям и помогали в учебном процессе", - говорится в сообщении.

Напомним, в регионе школы строятся в основном по типовому прокекту. В 2025 году была открыта большая школа в посёлке Московском, в этом году - в селе Мальково. До конца 2026 года будут сданы ещё четыре большие школы - три в Тюмени и одна в поселке Винзили.

Голосование проводится на Госуслугах, в опроснике 14 пунктов, касающихся архитектуры здания, внутренней логистики помещений, безопасности, освещения и оснащения кабинетов и так далее.