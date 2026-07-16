Потопа не будет - ситуация на Туре под контролем

16:08 16 июля 2026
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Официально: продолжительные осадки в Тюменской области не приведут к паводку, заявили в информационном центре правительства региона.

"Подъем уровня воды до критического в реках Ишим, Тобол, Иртыш из-за обильных дождей невозможен. Весной движение воды затруднено из-за того, что на севере реки еще покрыты льдом. Сейчас вода свободно уходит по течению. В настоящее время фиксируется подъем воды в реке Тура - 683 см (ня - 850 см). Ситуация находится на контроле, все службы готовы к любому развитию событий", - указано в сообщении со ссылкой на  директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Горина.

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