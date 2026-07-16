Участок улицы закрыли в Тюмени из-за того, что в ливни дорога уходит под воду

13:34 16 июля 2026
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С 16 июля до стабилизации ситуации на период неблагоприятных природно-климатических условий вводится временное прекращение движение транспортных средств по ул. 30 лет Победы от ул. Олимпийской до ул. Пермякова.

Возможные маршруты объезда: ул. Олимпийская, ул. Монтажников, ул. Пермякова, ул. Широтная, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

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