Участок улицы закрыли в Тюмени из-за того, что в ливни дорога уходит под воду

С 16 июля до стабилизации ситуации на период неблагоприятных природно-климатических условий вводится временное прекращение движение транспортных средств по ул. 30 лет Победы от ул. Олимпийской до ул. Пермякова.

Возможные маршруты объезда: ул. Олимпийская, ул. Монтажников, ул. Пермякова, ул. Широтная, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.