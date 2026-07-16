В Тюмени из-за погоды на неделю отложили открытие парка

Официальное открытие "Комарово парка" перенесли с 18 на 26 июля, виной тому дожди, которые мешают завершить все работы в срок, сообщил мэр Максим Афавнасьев.

"Более 97% запланированных работ уже выполнено. Правда, сильные дожди немного замедлили процесс. Сейчас строители заканчивают готовить основание под асфальт вдоль улицы Спасской. Почти весь бордюрный камень (около 19 тысяч метров) уже установлен, эти работы близки к завершению. Монтаж уличного освещения завершён на 97%. Детские площадки полностью готовы, сейчас оформляют прилегающие территории и устраивают газоны. Установлены удобные указатели и информационные щиты для гостей парка", - сообщил Афанасьев.