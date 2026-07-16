"Фабрику чудес" откроют на Цветном бульваре в Тюмени

"Союзмультфильм" в честь 90-летия запустил интерактивную выставку "Фабрика чудес", которая все лето путешествует по российским регионам. 25 июля ее официально откроют на Цветном бульваре в Тюмени., сообщили в администрации города.

Экспозиция выполнена в формате передвижных контейнеров, внутри которых удивительный процесс создания мультфильма — от рождения идеи до озвучивания и съемки. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно. Сопровождать путешествие будет аудиогид.

Выставка создана вместе с бюро "Планета 9". Посетители увидят, как рождаются голоса персонажей в цехе звука, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев кукольной анимации, узнают, в чём разница между рисованными мультфильмами, 3D и другими техниками. При этом каждый сможет попробовать управлять светом и движением в кадре и даже собрать собственную короткую сцену.

Финальная точка — "Город героев": интерактивный коллаж с витринами культовых персонажей "Союзмультфильма", потайными дверцами и пазлами, где отдельные впечатления складываются в цельный и живой опыт.

Выставка перемещается по российским городам, она уже побывала в Нижнем Новгороде и Казани. Также её увидят в Саратове, Екатеринбурге, Челябинске... В каждом городе гостей ждет большая семейная программа, включающая показы мультфильмов с теплыми ретроспективами, а также мастер-классы, квизы, игры для всех возрастов.

Посещение экспозиции бесплатное. Вход осуществляется сеансами по времени и регистрации. Регистрация обязательна для всех гостей. Она откроется за пару дней до экспозиции.