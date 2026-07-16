В Тюмени готовятся противостоять паводку на Туре

На утро 16 июля уровень воды в Туре поднялся до 696 сантиметров от нуля гидрологического поста - плюс 13 см за сутки, а в целом с начала недели - на 46 см, до критической отметки - 850 см - еще около полутора метров, однако продолжающиеся ливни в нашем регионе и сложная гидрологическая ситуация в Свердловской области, где берет начало река, позволяют предположить, что Тура продолжит подниматься.

Пик паводка в Тюмени ожидают 20-21 июля на уровне в 760-780 см. В администрации города заявляют, что к паводку готовы - высота дамб превышает этот показатель, весной городские службы провели оценку всех потенциально затопляемых территорий. Сейчас информация актуализируется: начались подворовые обходы для уточнения количества проживающих, семейного положения, наличия домашних животных и определения мест для эвакуации в случае необходимости. Ежедневно осуществляется сбор и анализ информации об обстановке с паводком, ведётся постоянное наблюдение за уровнем воды в Туре, регулярно проводятся заседания штаба по мониторингу меняющейся ситуации. В случае необходимости подготовлены материалы для усиления дамб.

Территории улиц Томской, Верещагина, Береговой, СНТ "Родничок" подвержены подтоплению в первую очередь. Директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Виталий Флянц порекомендовал тюменцам не паниковать, собрать "тревожный чемоданчик" с важными документами и необходимыми лекарствами, следовать указаниям ответственных за безопасность служб, позаботиться о своём здоровье и благополучии, в том числе поднять вещи на чердаки или верхние этажи и заранее рассмотреть варианты размещения домашних животных.

В случае критической ситуации в Тюмени в достаточном количестве имеются пункты временного размещения, готовые принять более 30 тысяч человек.