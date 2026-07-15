Сбер поддержал открытие арт-объекта и цифровых маршрутов к 440-летию Тюмени

В Тюмени в преддверии 440-летия города при поддержке Сбера открылся новый арт-объект — металлическая стилизация швейной машинки первой половины XX века. Объект появился у здания на ул. Челюскинцев, 31 — практически на том самом месте, где 20 августа 1941 года начала работу Тюменская швейная фабрика.

Арт-объект "Швейная машинка" стал ключевым элементом одного из трёх цифровых маршрутов проекта "Тюмень тыловая". Маршруты разработаны департаментом культуры администрации города Тюмени, Сбером, Централизованной городской библиотечной системой и картографическим сервисом 2ГИС, который выступил технологическим партнёром проекта. С помощью мобильного приложения 2ГИС жители и гости города могут пройти по местам расположения более 20 предприятий и узнать об их вкладе в Победу.

Централизованной городской библиотечной системе удалось собрать архивные материалы и фотографии военных лет, а Сбер применил современные цифровые технологии для сохранения памяти о трудовом подвиге тружеников тыла. Фотоснимки были улучшены, восстановлены и оживлены с помощью нейросети Kandinsky от Сбера.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы гордимся тем, что вместе с нашими партнёрами можем сохранить эту историю для настоящего и будущего. Цифровой маршрут „Тюмень тыловая“ и арт-объект „Швейная машинка“ позволяют соединить исторические факты с современными технологиями. Благодаря сотрудничеству с партнерами каждый участник маршрута может буквально увидеть лица героев тыла и глубже погрузиться в историю военных лет. Благодарю всю команду проекта за возможность стать частью этого важного дела.

Яна Зубова, заместитель главы города Тюмени: