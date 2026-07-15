В Югре за сезон утонули шесть детей и 21 взрослый

С начала купального сезона на водоемах Югры зарегистрировано 36 происшествий, погибли 27 человек, в том числе шесть детей, спасены 24 человека, в том числе четыре ребенка, сообщили в ГУ МЧС округа.

Статистика тревожная, в сравнении с прошлыми годами очевиден существенный рост. В 2025 году 22 происшествия на воде зафиксировано, в них погибли 13 взрослых и 3 ребенка, в 2024-м их было еще меньше: 18 происшествий и 14 погибших взрослых.

Главное управление МЧС России по Югре призывает жителей и гостей региона купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра у воды, не подходить к воде в состоянии опьянения и надевать спасательные жилеты при выходе на маломерном судне.