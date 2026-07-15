В Тюменской области стало меньше незаконных рубок леса

В департаменте лесного комплекса прошло очередное заседание межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями лесного законодательства и контролю за использованием лесных ресурсов - итоги первого полугодия 2026 года показывают положительную динамику.

Заседание провел замгубернатора Руфат Биктимеров, участники - представители правоохранительных, надзорных и федеральных органов власти, учреждений лесного комплекса региона.

За шесть месяцев в лесах Тюменской области проведено 6471 патрулирование — на 443 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате выявлено: 66 нарушений лесного законодательства (год назад — 99); 16 незаконных рубок (год назад — 42); ущерб от незаконных рубок снизился с 8,8 млн до 1,5 млн рублей. Из 16 незаконных рубок 14 содержат признаки уголовно наказуемых деяний, по 10 фактам уже возбуждены уголовные дела.

Наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Тюменском и Вагайском лесничествах, где зафиксировано по три случая незаконных рубок.

Вместе с тем в обоих лесничествах количество нарушений снизилось по сравнению с прошлым годом: в Тюменском — с 6 до 3, в Вагайском — с 16 до 3.

Еще одна положительная тенденция — возмещение причиненного ущерба.

С начала года добровольно его оплатили уже пять нарушителей, а общая сумма взысканных средств превысила 35,6 млн рублей, что более чем в десять раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Для повышения эффективности контроля в регионе продолжают увеличивать число патрулирований и внедрять современные технологии. В этом году для мониторинга лесного фонда планируется активнее использовать беспилотники самолетного типа ZALA, которые позволяют обследовать большие и труднодоступные территории.

Параллельно продолжается профилактическая работа. За полгода специалисты лесного комплекса провели 4521 беседу с жителями и арендаторами, распространили почти 6 тысяч памяток и подготовили 18 публикаций в средствах массовой информации.