Тюменцев приглашают в "Улетную точку" на встречу с городской легендой

16 июля в 13:00 в молодежном пространстве "Улетная точка" (Герцена, 63/1, Цветной бульвар) состоится встреча с почетным гражданином города Тюмени и Тюменской области Степаном Киричуком. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Легенды Тюмени", организованного Централизованной городской библиотечной системой. Это цикл встреч с почётными гражданами города Тюмени. Мероприятия приурочены к 440-летию Тюмени и проходят с апреля по ноябрь 2026 года.

Степан Михайлович Киричук - выдающийся государственный деятель, руководивший Тюменью в период с 1993 по 2005 год. Его деятельность оставила значительный след в истории города: под его руководством Тюмень прошла путь трансформации от советского города к современному мегаполису.

На встрече с Киричуком горожане из первых уст узнают о становлении современной городской инфраструктуры и решениях, которые определили облик города, и получить ответы на свои вопросы. В формате открытого диалога будут затронуты темы развития города, личного опыта руководителя и его взглядов на современное градоуправление.

Вход свободный. Телефон для справок: 22-52-37.