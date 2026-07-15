МЧС: в Тюмени, Тобольске и их пригородах из-за ухудшения погоды повысится вероятность возникновения ЧС

в Тобольске, Тобольском, Тюменском округах и Тюмени 15 июля в связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, ограничением движения и ДТП, ограничением работы авиапредприятий, возникновения природных (ландшафтных) и техногенных пожаров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тюмеской области.

Согласно прогнозам синоптиков в Тобольске и Тюмени сегодня возможен местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 7-12 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +10...+15, днём +22...+27.