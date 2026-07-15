Более ста отбывающих наказание в колониях Тюмени граждан получили новые профессии

Более ста осужденных, отбывающих наказание в ИК-4 УФСИН России по Тюменской области, выпускники профессионального училища при исправительной колонии № 4 Тюмени завершили обучение по рабочим специальностям, таким как бетонщик, швея и мастер общестроительных работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возможность получить профобразование есть у всех осужденных, в первую очередь у тех, у кого его еще нет. Специальности, которые приобрели осуждённые, сегодня востребованы как в центре трудовой адаптации исправительной колонии, так и на региональном рынке труда. Это важно для ресоциализации, которая помогает человеку вернуться к законопослушной жизни.

"В учреждениях, подведомственных УФСИН России по Тюменской области, профессиональное обучение осуждённых организовано в трех федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях и их филиалах по 23 специальностям. Срок обучения от двух месяцев до одного года. Также отбывающие наказание имеют возможность получить дистанционно высшее образование", - сообщили в ведомстве.