Династия: у четырех поколений семьи Гайсиных-Резниковых общий стаж в медицине превысил 250 лет

Есть профессии, которые передаются не просто по наследству, а записываются в генетический код семьи. История семьи Гайсиных-Резниковых — это четыре поколения, объединенные клятвой Гиппократа. Общий стаж династии в медицине составляет более 250 лет. Это не просто сумма трудовых книжек, это непрерывная эстафета профессионализма, где каждый врач берет за руку онкологического пациента с той же заботой, что и его предки десятилетия назад.

Тимур Гайсин окончил Тюменскую государственную медицинскую академию в 1996 году, прошел путь от врача-травматолога до начальника организационно-методической службы "Медицинского города". Его родители - врачи: Ахат Гумерович Гайсин был кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры детской хирургии Тюменского мединститута и детским травматологом. Лориса Васильевна Гайсина стояла у истоков региональной онкологии - химиотерапии. В 1975 году она открыла отделение лекарственного лечения для пациентов онкодиспансера, которое возглавляла в течение 22 лет, а в 1997 году создала госпитальный раковый регистр стационара.

Супруга Тимура Елена, в девичестве Резникова, начальник службы противоопухолевой лекарственной терапии "Медицинского города", выросла в семье выдающихся врачей Омской области. Её дедушка, академик РАН Семен Гершевич Резников, около 20 лет руководил онкодиспансером в Омске, после 40 лет возглавлял кафедру "Организация здравоохранения" в Омском государственном мединституте. Папа, Александр Семенович Резников, более 45 лет руководил отделением маммологии в Омском онкодиспансере. Он одним из первых в Сибири внедрил реконструктивные операции на молочной железе. Мама, Татьяна Юрьевна, посвятила 42 года восстановлению пациентов после инсультов, работая заведующим отделения в областной больнице Омска.

Дочь Тимура и Елены, Софья, тоже планирует стать врачом - окончила первый курс педиатрического факультета Тюменского медуниверситета.

Вторая ветвь семейного древа - Анна Ахатовна Гайсина, врач ультразвуковой диагностики с 20-летним стажем, которая работает в "Медицинском городе". А её сын, Григорий Романович, уже завершил обучение в Медицинского университете Тюмени и планирует свою деятельность в диагностике злокачественных новообразований.

В семье Гайсиных-Резниковых уверены, ведь пока бьются сердца их пациентов, будет биться и сердце самой династии, чья общая длина во времени уже перешагнула отметку в два с половиной века. И в этом огромном отрезке истории нет ни одного случайного дня — только миссия спасения пациентов.