В Тюмени учтоняют причины возврата Ан-24 на аэродром после вылета в Белоярский

12:23 15 июля 2026
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15 июля около 9:00 экипаж самолета Ан-24, эксплуатируемого АО "А247", выполнявшего рейс по маршруту Тюмень – Белоярский, принял решение о вынужденном возврате на аэродром вылета из-за некорректной работой одной из силовых установок. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме. 

Сейчас организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов,  по результатам оценят соблюдение перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, полноте и своевременности предполетной подготовки воздушного судна, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации.



 

 

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