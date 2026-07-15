В Тюмени учтоняют причины возврата Ан-24 на аэродром после вылета в Белоярский

15 июля около 9:00 экипаж самолета Ан-24, эксплуатируемого АО "А247", выполнявшего рейс по маршруту Тюмень – Белоярский, принял решение о вынужденном возврате на аэродром вылета из-за некорректной работой одной из силовых установок. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания пассажиров несостоявшегося рейса.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Сейчас организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам оценят соблюдение перевозчиком требований к техническому обслуживанию авиационной техники, полноте и своевременности предполетной подготовки воздушного судна, действиям экипажа при возникновении нештатной ситуации.





