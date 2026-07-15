Около 40 млн рублей направит Тюменская область на закупку школьных учебников

Более 140 тысяч экземпляров учебников в преддверии учебного года купил Тюмеская область, на эти цели в рамках областного заказа выделено более 40 миллионов рублей.
В школы поступят единые государственные учебники по учебным курсам "Всеобщая история", "История России" для 8, 9 классов и по учебному предмету "Обществознание" для 9, 10 классов.
"Ежегодно проводится поэтапное обновление библиотечных фондов за счет средств областного бюджета. Поступление единых государственных учебников по истории и обществознанию – принципиально важный шаг для формирования единого образовательного пространства страны и единого подхода к преподаванию гуманитарных дисциплин", - сообщила директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.
В 2026-2027 учебном году в регионе за парты сядут более 257 тысяч школьников, в том числе 22,7 тысячи первоклассников.
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