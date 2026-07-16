Новые интеллектуальные телевизоры с ИИ-помощником ГигаЧат можно купить в магазине

Новая линейка интеллектуальных телевизоров Сбер серии 8000 появилась в магазинах. Встроенный ИИ-помощник ГигаЧат помогает быстрее находить контент и делает взаимодействие с телевизором интуитивным. За разработку телевизоров отвечает компания–партнёр SberDevices.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

Мы активно развиваем направление интеллектуальных телевизоров Сбер и видим высокий интерес пользователей: в первом полугодии 2026 года количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. В ноябре на AI Journey мы представили первые телевизоры с голосовым управлением, сегодня уже выпустили новую линейку с улучшенными характеристиками изображения, звука и дизайна. Меняется и роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта. Благодаря развитию ИИ-помощника ГигаЧат уже привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой.

Все модели новой линейки оснащены технологией FarField, чтобы управлять устройством через голосовые команды: запускать приложения, менять громкость или ставить воспроизведение на паузу. В фоновом режиме телевизор можно использовать как умную колонку для общения с ИИ-помощником ГигаЧат, воспроизведения музыки или управления умным домом. Голосовое управление можно отключить.

Телевизоры Сбер работают на операционной системе Салют ТВ. Интегрированный генеративный искусственный интеллект облегчает поиск контента и даёт персональные рекомендации. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и перебирать фильм за фильмом — достаточно попросить ГигаЧат подобрать то, что душе угодно.