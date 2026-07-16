Воду из-за паводка на реке Туре усиленно очищают в Тюмени

На Метелевских водоочистных сооружениях введён усиленный режим водоподготовки. "Росводоканал Тюмень" предпринял все возможные меры для обеспечения качественного водоснабжения.

Причиной резкого ухудшения качества исходной воды стали летний паводок и критическое снижение уровня кислорода в реке, вызванное её подпиткой болотными водами. В связи с этим на очистных сооружениях в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля, а также скорректированы пропорции реагентов. Вода, подаваемая в город, полностью безопасна.

"Мы усилили контроль качества воды в реке и на всех этапах водоподготовки. По результатам лабораторных исследований круглосуточно регулируем процесс очистки в зависимости от показателей исходной воды", — пояснил начальник цеха по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.