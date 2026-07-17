Обманутых клиентов адвоката Быкова ждут в СУ СК по Тюменской области

Следователи ведут уголовное дело в отношении адвоката Тюменской коллегии адвокатов И. Быкова, который обвиняется в крупном мошенничестве - за 500 тысяч рублей он обещал клиенту обеспечить наказание суда без лишения свободы, при это достоверно знал, что не может повлиять на ситуацию и ничего ради исполнения обязательств не делал, сообщили в СУСК региона.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствие призывает всех лиц, пострадавших от мошеннических действий адвоката, обратиться во второй отдел по расследованию особо важных дел по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 5а, а также позвонить по телефону +7 (345) 236-07-85", - сообщили в ведомстве.