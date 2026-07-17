Летний институт ТИУ примет 25 молодых ученых из 11 стран

С 20 июля по 2 августа 2026 года в Тюменском индустриальном университете пройдет Летний институт "Устойчивое развитие: технологии, экология, безопасность". ТИУ в третий раз станет площадкой международного проекта Минобрнауки России. В институте примут участие 25 молодых преподавателей и исследователей из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Малайзии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР, сообщили в вузе.

Первые два дня в Государственном университете управления участники пройдут погружение в тематику устойчивого развития и управленческие подходы к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

В этом году программа мероприятия сфокусирована на практической реализации ЦУР: молодые исследователи будут работать над снижением экологических рисков, повышением энергоэффективности и развитием социальной ответственности в профессиональной деятельности. Образовательная часть охватит актуальные отраслевые задачи Западной Сибири – в центре внимания окажутся ESG‑принципы и энергия будущего, восстановление нефтезагрязненных земель, утилизация попутных вод, а также влияние техногенеза на гидросферу региона. Особое место в программе традиционно займет "Фабрика процессов" – на этой инновационной площадке участники в формате деловой игры примерят на себя роли директора, начальника цеха и логиста. Прожив три игровые смены, они отработают инструменты бережливого производства, научатся оптимизировать процессы, снижать издержки и повышать эффективность. Вся образовательная программа пройдет на английском языке.

В рамках программы исследователи пройдут стажировки в городах‑партнерах: в Москве на базе Государственного университета управления они освоят управленческие подходы к достижению ЦУР в треке "Управление устойчивым развитием"; в Екатеринбурге вместе с исследователями Уральского федерального университета изучат трансформацию глобальной энергетики и ключевые компетенции отрасли в треке "Управление энергетическим переходом"; в Тобольске на площадке ООО "ЗапСибНефтехим" ("СИБУР Холдинг") увидят, как крупный промышленный игрок интегрирует экологическую ответственность, ресурсную эффективность и климатические цели в свою бизнес‑логику в рамках трека "Устойчивое развитие – основа бизнес‑модели крупной компании".

Культурно‑досуговая программа позволит участникам глубже прочувствовать регион и его традиции: гости побывают на экскурсиях по Тюмени, Тобольску и Екатеринбургу и посетят знаковые места – от Тобольского кремля и Абалакского монастыря до смотровой площадки БЦ "Высоцкий". Молодые ученые познакомятся с археологическим наследием в музее‑заповеднике на озере Андреевское, побывают в доме‑музее Распутина, примут участие в тематических мастер‑классах – от традиционных ремесел и казачьего искусства до кулинарных поединков. Яркими деталями программы станут театрализованная встреча с "историческим персонажем" и купеческое чаепитие с угощениями Тюменской фабрики "Квартет", а также "Сказы хранительницы Андреевских легенд" и мастер‑класс "Стрельбище Сибирского средневековья". Ярким мероприятием станет вечер гостеприимства на базе отдыха ТИУ "Олимпия". Неформальные активности "без галстуков", кулинарные поединки и традиционный вечер у костра продолжат многолетние традиции университета и помогут участникам закрепить профессиональные и личные связи.