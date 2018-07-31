Тюмень за день: 31 июля

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Жительница Тюменского района отметила столетний юбилей

Накануне, 30 июля, свой сотый день рождения праздновала жительница села Княжево Тюменского района Мария Диль.

Больше половины экспортных поставок из Тюменской области приходится на Ирак и Нидерланды

В первом полугодии 2018 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни составил 971,6 млн долларов США. Импорт составил порядка 60% от этого показателя, оставшаяся часть — экспорт. На страны дальнего зарубежья пришлось 946,4 млн долларов, на страны СНГ — 26 млн долларов.

Боксеры тюменского "Прибоя" стали призерами первенства России

Первенство России по боксу среди юношей 15–16 лет проходило в ЦОП "Тюмень дзюдо" 21 29 июля. В соревнованиях принимали участие четыре воспитанника СДЮСШОР "Прибой", два из которых стали бронзовыми призерами.

Александр Моор: благоустройство дворов и озеленение остаются в приоритете

Ход строительного сезона, промежуточные результаты благоустройства дворов и ремонта дорог обсудили на совещании в администрации Тюмени, в котором принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

В тюменских домах проверяют, не занижают ли потребители показания счетчиков

Корректность передачи данных приборов учета тепловой энергии потребителями проверяет "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания". Так, в ходе проверки объекта по адресу улица Тимирязева, 9 в Тюмени было установлено, что данные об объеме потребления энергии, направляемые в УСТЭК, были занижены в 2,3 раза. После корректировки начислений разница в расчетах составила 76 тысяч рублей.

Тюменские врачи спасли подростка после ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью

В Тюмени медики спасли жизнь подростку после серьезной аварии. ДТП произошло на улице Мира в июне. У несовершеннолетнего были диагностированы ушиб легкого и множественные флотирующие переломы восьми ребер. Травмы были почти несовместимы с жизнью — при таких повреждениях грудная клетка теряет свою каркасную функцию, и самостоятельное дыхание невозможно.