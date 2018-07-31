Жительница Тюменского района отметила столетний юбилей

Фото: газета "Красное знамя"

Накануне, 30 июля, свой сотый день рождения праздновала жительница села Княжево Тюменского района Мария Диль.

Приехавшая поздравить ее с юбилеем глава района Светлана Иванова отметила, что на долю Марии Андреевны выпало немало испытаний. Среди них — репрессии в начале войны, когда всех немцев Поволжья за несколько дней вывезли с территории нынешней Саратовской области, высылка в Сибирь, на лесоповал в Тавду. Первый муж Марии Андреевны пропал на войне без вести. Женщина растила дочь Веру и много трудилась. Позднее в Княжево она встретила Готфрида Диля — вдовца с четырьмя детьми. В новой семье появилось еще двое ребятишек. Сейчас у Марии Андреевны помимо семерых детей 19 внуков, 28 правнуков и 13 праправнуков.

Как рассказали в управлении информационной политики администрации Тюменского района, и по сей день женщина вовлечена в жизнь семьи: присматривает за правнуками, проверяет, хорошо ли выполот огород, интересуется новостями — страны и сельскими.

На вопрос, что она в этой жизни любит больше всего, Мария Андреевна отвечает, что детей, и отмечает, что других секретов долголетия она не знает.