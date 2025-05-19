Под Екатеринбургом почти на 4 месяца перекрыли участок федеральной трассы в сторону Тюмени

С 19 мая до 15 сентября полностью закрыт участок федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень с км 16 по км 19. Ограничение введено в связи с проведением работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Екатеринбург - Тюмень.

Объезд - через село Мезенское - пгт Белоярский.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать маршрут, быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.