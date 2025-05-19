Четыре водоема почистят в Тюмени за лето

В бюджете 2025 года предусмотрены средства на очистку от камыша и водной растительности механизированным способом четырех водных объектов: прудов Утиный, Южный, Плехановский и обводненного карьера Школьный, про первый, на котором работы активно ведутся, глава города Максим Афанасьев рассказал более подробно после того, как соцсети стали обсуждать благоустройство этого водоема.

Гала города отметил, что по данным "ЛесПаркХоз" в последние годы уровень воды в пруду снизился, началось активное зарастание водоема. Площадь водной поверхности сократилась. Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния пруда, в этом году проводится его очистка.

"Работы ведутся. Специализированная техника — плавучие земснаряды и экскаваторы — удаляет донные отложения и ликвидирует камышовый остров, который уже занимает около трети площади пруда. Земснаряды откачивают ил и направляют его на остров по трубопроводу. Затем экскаваторы завершат очистку поверхности озера, вывезя оставшийся ил. В 2025 году также планируется благоустроить береговую линию: выровнять и укрепить откосы, создать новый зелёный газон, заменить старую пешеходную дорожку на асфальтированную, установить современное освещение и малые архитектурные формы, высадить новые деревья и кустарники. Предусмотрены и домики для уточек. Все эти работы будут выполнены в текущем году", - сообщил Афанасьев.