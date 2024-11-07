Депутат Тюменской облдумы Сысоев включен в оргкомитет по празднованию 80-летия со дня рождения Жириновского

08:44 07 ноября 2024
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Заместитель Председателя Тюменской облдумы Владимир Сысоев вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика и лидера ЛДПР в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин. Соответствующий Указ опубликован и вступил в силу.

Теги: Владимир Путин , Жириновский , ЛДПР , Сысоев , юбилей
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