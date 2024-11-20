Депутаты Тюмени накануне 80-летия Победы предложили активизировать сбор информации о ветеранах и тружениках тыла

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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в Тюмени ведется на достаточно высоком уровне, различные организации и учреждения проводят огромное количество разноплановых мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, отметили депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению и предложили усилить работу с архивами.

С докладом о работе по гражданско-патриотическому воспитанию и мероприятиями, направленными на сохранение исторической памяти, в 2024 году выступила заместитель директора городского департамента по спорту и молодежной политики Светлана Субботина. Она сообщила об основных направлениях патриотического воспитания молодежи, в которые входят массовая патриотическая работа, обучение молодежи начальной военной подготовке, развитие социально-благотворительного движения, увековечение памяти героев и другие. У "Юнармии" в Тюмени 53 отряда, в них занимаются 1835 человек, у "Движения первых" 81 городская первичка, одно отделение — они объединяют около 36,7 тысяч школьников. В городе ведется проект "Книга памяти", в нее уже внесена информация об 11 572 ветеранах и 10 662 тружениках тыла. Особое внимание в городе уделяется увековечиванию памяти о героях - участниках СВО. Горожане активно участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи для земляков, выполняющих боевые задачи.

Депутаты в целом положительно оценили организацию патриотического воспитания, вовлечение горожан в тематические мероприятия и эффективность акций. Однако в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они призвали городские власти и все заинтересованные структуры больше внимания уделить сбору информации о людях, которые трудились на эвакуированных в Тюмень предприятиях, воспользоваться возможностью получить информацию о тех, кто работал в годы войны на благо Родины и во имя победы, актуализировать информацию о самих этих предприятиях. В администрации города пояснили, что на сайте "Город Т" на сегодня созданы вкладки о тридцати заводах, там отражено 25,5 тысячи фамилий рабочих. В год 80-летия Победы на местах, где были предприятия, будут установлены информационные стенды.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук поблагодарил всех, кто занимается патриотическим воспитанием, особенно сотрудников библиотечной системы, которые ведут сбор и систематизацию информации о ветеранах и тружениках тыла, отметив, что эти усилия замечены экспертами федерального уровня. "По военно-патриотическому воспитанию проводится огромная работа. Наш город включен во все федеральные проекты. По многим из них мы являемся лидерами в Российской Федерации. К этой работе также подключены общественные организации. Владимир Владимирович Путин отметил, что очень важно гордиться тем местом, где ты живешь. А нам, ветеранам, надо подавать пример любви к своей Родине", — резюмировал рассмотрение вопроса Степан Киричук.