В тюменских библиотеках в марте празднуют 210-летие Петра Ершова

В Тюмени весь март в областной научной библиотеке и филиалах будут проходить мастер-классы, игровые программы и выставки, посвящённые 210-летию известного писателя, тоболяка Петра Павловича Ершова.

Игра "В сказке той живёт конёк…" в Специальной библиотеке для слепых. Она пройдёт 5 марта в 10:30.

13 марта детей ждут на игровой программе "Сказочный Конёк-Горбунок" в Менделеевке.

14 марта тюменцы могут посетить уникальную экскурсию в редкий фонд.

Здесь же 20 марта ребята услышат сказку "Конёк-Горбунок" на громких чтениях.

Читателей Детской библиотеки ждёт шестидневная программа. Она начнется 18 марта мероприятием "Сибирский сказочник Пётр Павлович Ершов", а завершится мастерской ХоббиАРТ.

Весь месяц тюменцы смогут ближе познакомиться с творчеством земляка на выставке "Сибирские миры Петра Ершова" в Менделеевке.