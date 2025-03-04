В тюменских библиотеках в марте празднуют 210-летие Петра Ершова

В Тюмени весь март в областной научной библиотеке и филиалах будут проходить мастер-классы, игровые программы и выставки, посвящённые 210-летию известного писателя, тоболяка Петра Павловича Ершова.
Игра "В сказке той живёт конёк…" в Специальной библиотеке для слепых. Она пройдёт 5 марта в 10:30.
13 марта детей ждут на игровой программе "Сказочный Конёк-Горбунок" в Менделеевке.
14 марта тюменцы могут посетить уникальную экскурсию в редкий фонд.
Здесь же 20 марта ребята услышат сказку "Конёк-Горбунок" на громких чтениях.
Читателей Детской библиотеки ждёт шестидневная программа. Она начнется 18 марта мероприятием "Сибирский сказочник Пётр Павлович Ершов", а завершится мастерской ХоббиАРТ.
Весь месяц тюменцы смогут ближе познакомиться с творчеством земляка на выставке "Сибирские миры Петра Ершова" в Менделеевке.
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