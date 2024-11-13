Центр подготовки волонтеров Победы открыли в Тюменской области

В 2025 году Россия будет праздновать 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в связи с этим по всей стране начали открывать центры подготовки волонтёров для организации и празднования памятных мероприятий. В Тюмени открытие центра подготовки международного волонтерского корпуса прошло на базе координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения региона.

Руководитель центра подготовки тюменских волонтеров Дарья Терёхина рассказала, что в подготовке к 80-летию Великой Победы будет задействовано огромное количество желающих. В центре для волонтеров организуют большой блок обучения: исторический минимум, функциональное обучение, а также различные памятные мероприятия и встречи с ветеранами.

Открытие Центра в числе почетных гостей посетили ветеран Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилович Гаврилов, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

"Волонтеры будут помогать в важной работе, в том числе узнавая много нового о своей деятельности. Безусловно, важно, чтобы они были образованными и очень хорошо знали историю. Поэтому работа важна и тем, что преимущественно молодые ребята будут прекрасно знать историю своей страны, гордиться ею и любить," – отметил Андрей Артюхов.



Занятия в Центре подготовки начнутся в ноябре, первая памятная дата День снятия блокады Ленинграда - празднуется в январе.

Чтобы присоединиться к числу добровольцев международного волонтёрского корпуса, необходимо перейти на сайт Движения волонтёрыпобеды.рф и нажать на кнопку "Присоединиться". После этого Вас пригласят на собеседование и обучение. Волонтёром может стать каждый, начиная с 14 лет.