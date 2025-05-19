В Тюменской области стартовала госпрограмма "Семейный автомобиль"

С 16 мая в регионе начался прием заявок по новым условиям госпрограммы покупки авто. Ранее Минпромторг России расширил льготы на многодетные семьи. Теперь они могут приобрести новую легковую машину с дисконтом 10% от стоимости.
Начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников:
Сегодня, когда кредиты стали менее доступны, а цены на автомобили выросли, льготная программа – это реальная возможность для семей с детьми и других нуждающихся в поддержке клиентов купить машину. По нашим оценкам, расширение господдержки увеличит выдачи по ней примерно на 10%.
Помимо многодетных семей, воспользоваться льготами могут медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, клиенты с инвалидностью. Госпрограмма распространяется на машины отечественных марок с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей. Также есть господдержка на электрокары, произведённые на территории России.
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