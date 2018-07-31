Больше половины экспортных поставок из Тюменской области приходится на Ирак и Нидерланды

В первом полугодии 2018 года внешнеторговый оборот в зоне деятельности Тюменской таможни составил 971,6 млн долларов США. Импорт составил порядка 60% от этого показателя, оставшаяся часть — экспорт. На страны дальнего зарубежья пришлось 946,4 млн долларов, на страны СНГ — 26 млн долларов.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской таможни, экспорт за первое полугодие составил 386,9 млн долларов США. Основные экспортные поставки осуществлялись в Ирак (27,5%), Нидерланды (25,2%), Китай (6,3%) и Финляндию (6,2%).

Более половины общего объема экспорта — продукция химической промышленности, каучук, более трети — машины, оборудование и транспортные средства, порядка 7% — древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Импорт в зоне деятельности Тюменской таможни составил 584,7 млн долларов. Основные импортные поставки осуществлялись из Германии (37,3%), Италии (6,6%), Бельгии (6,2%), Румынии (5,8%). От общего объема импорта 93,5% составили машины, оборудование и транспортные средства и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимостные объемы поставок данной категории товаров увеличились на 58,5%, а весовые объемы сократились на 65,4%. Также осуществлялись поставки продукции химической промышленности, металлов и изделий из них и продовольственных товаров.

Всего за первое полугодие 2018 года в регионе деятельности Тюменской таможни осуществляли внешнеэкономическую деятельность 175 хозяйствующих субъекта, что более чем на треть выше показателя аналогичного периода прошлого года.