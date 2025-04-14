Серебряный слиток конфисковали в Тюмени у мужчины, пытавшегося вывезти драгметалл в Баку

Тюменские таможенники в ноябре 2024 года в аэропорту "Рощино" при проверке пассажиров рейса Тюмень-Баку у одного из них изъяли серебряный слиток весом 1 килограмм, так как он был не задекларирован, по решению суда серебро конфисковано, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Дело рассмотрел Центральный районный суд Тюмени. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, слиток приобрел в Тюмени, вез в Азербайджан как подарок сыну, занимающемуся коллекционированием аналогичных предметов. Об обязанности предоставления таможенной декларации не знал.