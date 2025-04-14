Серебряный слиток конфисковали в Тюмени у мужчины, пытавшегося вывезти драгметалл в Баку

14:13 14 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменские таможенники в ноябре 2024 года в аэропорту "Рощино" при проверке пассажиров рейса Тюмень-Баку у одного из них изъяли серебряный слиток весом 1 килограмм, так как он был не задекларирован, по решению суда серебро конфисковано, сообщили в пресс-службе судов ТО.

Дело рассмотрел Центральный районный суд Тюмени. В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, слиток приобрел в Тюмени, вез в Азербайджан как подарок сыну, занимающемуся коллекционированием аналогичных предметов. Об обязанности предоставления таможенной декларации не знал.

Теги: драгоценности , суд , таможня
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025