В Тюмени задержан гражданин, пытавшийся за 1 млн рублей решить проблемы с таможней

Струдники отделения по противодействию коррупции Тюменской таможни задержали в Тюмени гражданин России за попытку дачи взятки должностному лицу таможенного органа в сумме 1 миллион рублей. Таким образом мужчина вернуть без уплаты таможенных платежей изъятые таможней импортную мобильную электронику и цифровую технику.

"Сотрудник таможенного органа, к которому он обратился "за содействием", уведомил руководство таможни о склонении его к коррупционному преступлению. Следственными органами в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом б) части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)",- - сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Кудряшова.

За дачу взятки подозреваемому грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы о штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.