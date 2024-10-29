В Тюмени задержан гражданин, пытавшийся за 1 млн рублей решить проблемы с таможней

Струдники отделения по противодействию коррупции Тюменской таможни задержали в Тюмени гражданин России за попытку дачи взятки должностному лицу таможенного органа в сумме 1 миллион рублей. Таким образом мужчина вернуть без уплаты таможенных платежей изъятые таможней импортную мобильную электронику и цифровую технику.
"Сотрудник таможенного органа, к которому он обратился "за содействием", уведомил руководство таможни о склонении его к коррупционному преступлению. Следственными органами в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом б) части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)",- - сообщила пресс-секретарь Тюменской таможни Мария Кудряшова.
За дачу взятки подозреваемому грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы о штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
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