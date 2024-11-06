Таможенники изъяли у пассажирки из Таджикистана босоножки

Фото пресс-службы Тюменской таможни

32 пары незадекларированных женских босоножек выявили тюменские таможенники в багаже пассажирки, прилетевшей из Таджикистана в Тюмень. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала "зеленый" коридор, заявив тем самым об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию.

По словам женщины, обувь она привезла родственнику для продажи на рынке, о необходимости декларирования товара не знала, вину признала полностью.

Содержимое багажа сотрудники таможни признали коммерческой партией, товары направили на экспертизу и по факту недекларирования товаров таможенники возбудили дело об административном правонарушении. По постановлению суда всю обувь конфисковали и признали собственностью государства - теперь ее судьбу решит Росимущество, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.