Таможенники изъяли у пассажирки из Таджикистана босоножки

32 пары незадекларированных женских босоножек выявили тюменские таможенники в багаже пассажирки, прилетевшей из Таджикистана в Тюмень. Для прохождения таможенного контроля женщина выбрала "зеленый" коридор, заявив тем самым об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию.
По словам женщины, обувь она привезла родственнику для продажи на рынке, о необходимости декларирования товара не знала, вину признала полностью.
Содержимое багажа сотрудники таможни признали коммерческой партией, товары направили на экспертизу и по факту недекларирования товаров таможенники возбудили дело об административном правонарушении. По постановлению суда всю обувь конфисковали и признали собственностью государства - теперь ее судьбу решит Росимущество, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.
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