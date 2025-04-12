На садовых участках самое время навести порядок

"Весна у нас ранняя. Постоянные похолодания, наверно, будут присутствовать еще долго. Но начинать наводить порядок на своих участках надо, когда начинается таяние снега. Где-то притоптать снег, где-то отбросить. Так, снег нужно отгрести от стволов косточковых культур. На участках, находящихся на низком и тяжелом субстрате, обязательно нужно делать ручейки, иначе все посадки могут прийти в негодность за одну весну", — рассказала руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

Сейчас садоводы могут приступать к обрезке деревьев, успевают сделать искореняющую обработку. Все можно обработать более крепкими растворами, которые способствуют хорошим результатам, - сообщает Тюменская линия.

По словам эксперта, теплая зима ввела коррективы в садоводческие работы. Земля сильно простыла, несмотря на то, что сильных морозов не было. Вода практически не уходит в нижние слои, поскольку много неоттаявших мест.