Тюменцы могут увидеть произведения из коллекции Юсуповых и Голицыных

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова и Государственный музей-заповедник "Архангельское" организовали экспозицию "Античность. Век Просвещения. Сюжеты".

В нее включены произведения искусства XVIII века из коллекций, собранных князьями Юсуповыми и Голицыными.

На выставке представлено 75 экспонатов. В том числе гравюры Франческо Пиранези, запечатлевшие руины Помпей; полотна французских и итальянских мастеров, таких как Франсуа Лемуан, Луи Гоффье, Якопо Амигони, Марианно Росси, Паоло Батони. Также здесь можно увидеть редкие образцы фарфора, созданные в Мейсене, Вене и мастерских усадьбы Архангельское.

Коллекция скульптур представлена бюстами Аполлона Бельведерского, Гомера, Еврипида и философов, созданными в XVIII–XIX веках по античным образцам.

Также гости могут познакомиться с собранием редких книг князя Н.Б. Юсупова, включая издание "Трудов великого Гиппократа" 1595 года, труды античных философов и литераторов.

По материалам музейного комплекса имени И.Я. Словцова (г. Тюмень)

12+