Тюменцы обсудили подготовку к форуму "УТРО"

3 апреля в Мастерской управления "Сенеж" завершилась образовательная программа "Мастерская сотрудничества", организованная Федеральной дирекцией форумов и программ Росмолодежи. В течение четырех дней трое тюменцев занимались подготовкой к успешной реализации программ и форумов, включая форум "УТРО". Они также работали над развитием своих профессиональных навыков.

На встрече, посвященной организации молодежных форумов и образовательных программ Росмолодежи в 2025 году, присутствовало 150 человек. Среди них были представители дирекций всероссийских и окружных форумов платформы "Росмолодежь.Форумы", а также круглогодичных молодежных образовательных центров. От Тюменской области присутствовали:

— Юлия Халитова, начальник отдела молодежных проектов Департамента общественных связей Тюменской области, директор форума "УТРО" в Тюмени;

— Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория";

— Алена Геленидзе, медиаменеджер Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

В течение четырех дней участники из Тюмени активно обсуждали планы на предстоящий форумный сезон. Они делились своим опытом с коллегами из 25 других регионов и изучали лучшие практики. Для земляков одной из ключевых тем встречи стал форум "УТРО", который в этом году пройдет в Тюменской области.

"С нетерпением ждем начала форума "УТРО", который состоится в Тюмени. Подготовка программы этого мероприятия — важный этап, где каждая деталь имеет значение. Примечательно, что на этом событии команды форумов со всей страны объединили свои усилия для обмена опытом. Совместный подход к разработке программы позволил нам собрать лучшие практики. Это позволит создать высококачественный продукт, который будет содержателен, интересен и полезен для всех участников форума", — поделилась Юлия Халитова, начальник отдела молодежных проектов департамента общественных связей Тюменской области, директор форума "УТРО" в Тюмени.

Кроме того, для представителей региональных медиакоманд была разработана специальная образовательная программа с участием экспертов из различных организаций-партнеров. В их числе:

— АНО "Диалог";

— АНО "Диалог Регионы";

— Движение Первых;

— Технологическая компания VK;

— Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;

— Маркетинговое агентство "АПУМ" и другие, - сообщает Мой-портал.ру.