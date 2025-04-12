Тюменцы стали чаще ходить в кафе и рестораны

По данным Росстата, в 2025 году жители Тюменской области стали чаще ходить в кафе, бары, рестораны.

В январе-феврале жители региона потратили в общепите 8 млрд 224,4 млн рублей. Это на 14,9% больше, чем год назад. По динамике Тюменская область на втором месте в Уральском федеральном округе после Челябинской области (16,2%). На третьем месте находится Свердловская область (14%). Среди регионов УрФО снижение зафиксировано только в ЯНАО – на 4,7%.

Отметим, что в январе тюменцы потратили в заведениях 4 млрд 058,9 млн рублей, прирост составил 14,7%. Исходя из численности жителей, с начала года каждый потратил в общепите более 2,5 тыс. рублей в месяц, - сообщает Вслух.ру.