Нужно ли в ПП отказаться от сладкого и мучного

При выборе продуктов главное– умеренность, поэтому в свой рацион можно включать сладкое или мучное, но в небольших количествах. Например, кусочек торта раз в неделю или пару долек шоколада после обеда.

Чтобы поддерживать себя в форме не обязательно нужно считать калории, а уж тем более голодать. Важно соблюдать баланс между питанием, физической активностью и общим образом жизни. Подсчет калорий может быть полезен, если человек хочет контролировать свою диету, например, при снижении веса или наборе мышечной массы.

"Правильное питание подразумевает сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, чтобы организм получал необходимые витамины, минералы и другие полезные вещества. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности и не относиться к ПП как временному явлению" – подчеркивает врач-диетолог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Екатерина Вячеславовна Плешакова.

Правильное питание — это не временная диета, а долгосрочная стратегия для улучшения и поддержания здоровья. Оно помогает предотвратить многие заболевания, повышает качество жизни и способствует долголетию. Главное — делать этот процесс приятным и комфортным, - сообщает Мегатюмень.