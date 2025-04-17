Тюменская таможня передала изъятую технику на нужды СВО

Сотрудники Тюменской таможни передали представителям Министерства обороны более 110 единиц товаров народного потребления общей стоимостью 200 тысяч рублей. Зарядные устройства, детекторы камер, видеорегистраторы, портативные аккумуляторы, наушники будут направлены в пользование бойцам СВО, сообщили в Тюменской таможне.

Аксессуары, маркированные знаками иностранных брендов, были изъяты таможенниками в тюменском магазине техники.

В ходе проверки продавец не смог предоставить таможенникам документы, подтверждающие законность нахождения реализуемой продукции на территории России.

"Техника была изъята и по решению суда обращена в федеральную собственность. После проведения всех необходимых процессуальных действий, согласования с руководством штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа таможенники подготовили товары к передаче военнослужащим", – пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Елена Костян.

Тюменской таможней на постоянной основе осуществляется работа по передаче товаров, изъятых в рамках таможенного контроля, военным в зону СВО и социальным учреждениям города Тюмени и Тюменской области.