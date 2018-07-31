Боксеры тюменского "Прибоя" стали призерами первенства России

Фото предоставлены пресс-службой СДЮСШОР Прибой

Первенство России по боксу среди юношей 15–16 лет проходило в ЦОП "Тюмень дзюдо" 21 29 июля. В соревнованиях принимали участие четыре воспитанника СДЮСШОР "Прибой", два из которых стали бронзовыми призерами.

Как сообщили в пресс-службе "Прибоя", Роман Зубов завоевал третье место в весовой категории 52 кг, Гаджи Гаджиев также оказался третьим в категории 63 кг. Пятую позицию занял Иса Альхигов, Никита Агеев получил специальный приз "За волю к победе!".

Подготовкой спортсменов, представляющих СДЮСШОР "Прибой", занимались тренеры Павел Корсаков, Анатолий Дедюхин и Леонид Абрамов.

Отметим, что в 2018 году на участие в первенстве заявились более 260 спортсменов из 12 федеральных округов. Тюменскую область представляли 14 спортсменов. Участие дает возможность попасть в сборную страны и затем участвовать в более крупных соревнованиях, таких как первенство Европы, которое пройдет в Анапе с 8–17 октября 2018 года.