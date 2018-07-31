Александр Моор: благоустройство дворов и озеленение остаются в приоритете

Ход строительного сезона, промежуточные результаты благоустройства дворов и ремонта дорог обсудили на совещании в администрации Тюмени, в котором принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Как сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, все запланированные на этот год работы идут по графику. Прежде чем отремонтировать двор, в случае необходимости меняют сети тепло- и водоснабжения. В текущем году инженерные коммуникации обновляют в 35 из 40 дворов.

Активно идет благоустройство зон отдыха для горожан. 65% от запланированного сделано в лесопарке Затюменский. В скверах Алексея Моисеенко и Петра Потапова приступили к работам. В Восточном микрорайоне на улице Николая Федорова формируется новый сквер Льва Ровнина. Кроме того, наводят порядок в 16 зеленых уголках (территориях общего пользования). Параллельно формируются планы на 2019 год. Необходимо разработать проектно-сметную документацию для реконструкции скверов Славянский, Якова Неумоева, Пограничников, парка Заречный и других. Особое внимание в этом году уделено ремонту спортивных и детских площадок. В общей сложности это 138 объектов, пишет "Тюменская линия".

Также обсуждались проекты строительства и ремонта дорог. На ряде объектов работы будут вестись в течение двух лет. Дорожная программа масштабная и включает в себя несколько направлений – строительство, капитальный ремонт, фрезерование. Общая протяженность отремонтированных дорог в 2018 году составит более 130 км.