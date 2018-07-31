Тюменские врачи спасли подростка после ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью

Фото: пресс-служба ОКБ №1

В Тюмени медики спасли жизнь подростку после серьезной аварии. ДТП произошло на улице Мира в июне. У несовершеннолетнего были диагностированы ушиб легкого и множественные флотирующие переломы восьми ребер. Травмы были почти несовместимы с жизнью — при таких повреждениях грудная клетка теряет свою каркасную функцию, и самостоятельное дыхание невозможно.

Для спасения подростка была организована командная работа медиков. Заведующий первым торакальным отделением ОКБ №1 Мустахим Сатывалдаев помог коллегам из ОКБ №2 выполнить ряд сложнейших операций по своему профилю на области грудной клетки, которые позволили восстановить дыхание. Он провел санационную видеоторакоскопию справа с наложением фиксирующей шины на грудной клетке.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, юный пациент уже переведен на самостоятельное дыхание и готовится к выписке.