Тюменские врачи спасли подростка после ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью

15:26 31 июля 2018
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Фото: пресс-служба ОКБ №1

В Тюмени медики спасли жизнь подростку после серьезной аварии. ДТП произошло на улице Мира в июне. У несовершеннолетнего были диагностированы ушиб легкого и множественные флотирующие переломы восьми ребер. Травмы были почти несовместимы с жизнью — при таких повреждениях грудная клетка теряет свою каркасную функцию, и самостоятельное дыхание невозможно.

Для спасения подростка была организована командная работа медиков. Заведующий первым торакальным отделением ОКБ №1 Мустахим Сатывалдаев помог коллегам из ОКБ №2 выполнить ряд сложнейших операций по своему профилю на области грудной клетки, которые позволили восстановить дыхание. Он провел санационную видеоторакоскопию справа с наложением фиксирующей шины на грудной клетке.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, юный пациент уже переведен на самостоятельное дыхание и готовится к выписке.

Теги: ДТП , медицина , травмы
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