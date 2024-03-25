На перекрестке улиц Свердлова-Даудельная в Тюмени столкнулись два авто

16:42 25 марта 2024
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На перекрестке улиц Свердлова - Даудельная в Тюмени днем в понедельник не смогли разъехаться два автомобиля, к счастью, никто серьёзно не пострадал.

"25 марта в 14:02 бригада скорой медицинской помощи, увидев ДТП, остановилась, чтобы оказать помощь пострадавшим. На месте происшествия двое людей, которые отказались от осмотра и медицинской помощи", - сообщили изданию в пресс-службе регионального депздрава. 

Теги: ДТП
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